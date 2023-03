Energiepolitik in Rheinberg Grüne beantragen mehr Solartechnik

Die Grünen-Fraktion will in den Ausbau von Photovoltaik beziehungsweise Solarthermieanlagen investieren, damit die Stadt bei der Versorgung ihrer Liegenschaften mit Energie unabhängiger von fossilen Brennstoffen wie Gas und Erdöl wird. Entsprechende Anträge für den Haushalt haben die Grünen gestellt. „Wir müssen zusehen, dass wir mit dem GNK-Prozess vorankommen, deshalb sollen diese Themen vorrangig behandelt werden“, sagte Fraktionssprecher Kenneth Simon jetzt. GNK steht für Global Nachhaltige Kommune, in diesem Prozess wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie als zukünftiger Leitfaden für die Stadt entwickelt. Die Strategie soll ebenso wie der Haushalt in der Ratssitzung am 28. März beschlossen werden.