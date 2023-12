Weihnachtstreff in Rheinberg Belebender Plausch vor dem Fest

Aber die Mitarbeiter des Fachbereichs Schule, Sport, Kultur, die den Treff geplant hatten, wollten sich nicht in die Knie zwingen lassen. So wurde der kleine Markt, der vor dem Stadthaus und unter dem Glasdach stattfinden sollte, kurzerhand in das Stadthaus-Foyer verlegt. Eine gute Entscheidung, denn so erlebten Veranstalter, Teilnehmer und Besucher eine schöne Premiere eines neuen Formats, das sich in den nächsten Jahren noch weiter verästeln und entwickeln könne, bei besserem Wetter eben auch vor dem Stadthaus – das sagte Rüdiger Eichholtz, der als Kulturbeauftragter der Stadt in die Organisation und Planung eingebunden war.