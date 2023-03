Naturschutzbund Rheinberg Budberger Straßen wegen Krötenwanderung ab abends gesperrt

Die Helfer des Rheinberger Naturschutzbunds (Nabu) sperren bis auf Weiteres jeweils von 19 Uhr bis 7 Uhr die Straßen an den Budberger Baggerseen. Der Grund: Die Kröten wandern in dem Zeitraum zu Tausenden zu ihren Laichgewässern und sollen dabei nicht überfahren werden. „Es wird momentan zwar abends kälter, aber in den Abendstunden ist es noch warm, und deshalb laufen die Kröten und Molche dann“, schildert Sylvia Oelinger vom Nabu. Und das nicht nur in Budberg, sondern auch in Alpsray, Millingen und Eversael, wo der Nabu Krötenzäune gesetzt hat.