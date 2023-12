Tannenbäume und Dekorationen Orsoy im weihnachtlichen Licht

Der Geschäftsmann machte das in Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung der zwischenzeitlich aufgelösten Werbegemeinschaft. Diese Lichter sind übrigens in diesem Jahr ausgetauscht worden. Die Stadt schaffte neue an und ließ sie auch installieren. Zunächst auf der Kuh- und der Fährstraße. Ob auch die Binsheimer Straße und die Egerstraße dazukommen, ist noch fraglich. In der Weihnachtszeit schmückt Friedrich Füngerlings die Bäume an der Kuhstraße zusätzlich mit roten Kugeln. „Und“, so sagt er, „wir haben 20 Tannenbäume an der Kuhstraße aufgestellt. Das ist eine Initiative der dort vertretenen Geschäftsleute.“ Die Nachbarn freue dieses Engagement im Advent immer sehr, versichert Füngerlings. „Sie sagen jedes Jahr, wie schön Orsoy dadurch aussieht.“