Am Rheinberger Gymnasium Holocaust-Überlebende spricht mit Amplonianern

Eva Weyl (87) möchte ihre Geschichte lebendig halten und Schülerinnen und Schüler zu „Zweitzeugen“ machen. Ihre Überzeugung: Die Schüler von heute sind nicht für das Vergangene verantwortlich, aber dafür, was sie aus dem Vergangenen machen. Mit ihrer Familie kam Eva Weyl als Mädchen in das Konzentrationslager Westerbork: Den Gefangenen sei es dort deutlich besser ergangen als in anderen Lagern, erzählte sie: „Es gab genug zu essen, ein vernünftiges Krankenhaus, Kulturveranstaltungen. Damit wollte der Kommandant Gemmeker erreichen, dass Menschen ohne Widerstand in die Züge steigen, die sie in die Vernichtungslager brachten.“ Mit der Enkelin von Gemmeker hat sie gemeinsam Vorträge gehalten.