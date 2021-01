Blaulicht-Ticker : Einbrecher stehlen Schmuck in Millingen

Millingen Bisher noch unbekannte Täter haben aus einem Einfamilienhaus in Millingen Schmuck gestohlen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bisher noch unbekannte Täter haben aus einem Einfamilienhaus in Millingen Schmuck gestohlen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Um in das Haus an der Millinger Straße zu gelangen, schlugen die Täter bereits am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 12.30 und 20.30 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein.