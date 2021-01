Industriebetrieb in Rheinberg : Aumund investiert in System zur Regenentwässerung

Ein Versickerungsbecken ist auf dem Aumund-Gelände bereits angelegt worden. Foto: Aumund

Rheinberg-Millingen Das Unternehmen Aumund Immobilien investiert als Vermieter voraussichtlich rund 1,4 Millionen Euro in ein neues System zur Regenentwässerung der befestigten Außenflächen im Aumund Technologie- und Gewerbepark an der Saalhoffer Straße in Millingen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Unternehmen Aumund Immobilien investiert als Vermieter voraussichtlich rund 1,4 Millionen Euro in ein neues System zur Regenentwässerung der befestigten Außenflächen im Aumund Technologie- und Gewerbepark an der Saalhoffer Straße in Millingen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Maßnahme sei erforderlich, um wasserrechtliche Auflagen des Kreises Wesel zu erfüllen, hieß es. Aumund hat seinen Hauptsitz in Millingen.

Ende September des vergangenen Jahres sei der Startschuss für diese Umweltschutzmaßnahme gefallen, die voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein werde. Dann soll das Regenwasser, das bisher über Sickerschächte in das Grundwasser gelangt ist, über eine belebte Bodenzone mit begrünten Versickerungsbecken, -mulden und -flächen abgeleitet werden.

Ein Blick aus der Luft auf das Aumund-Betriebsgelände an der Saalhoffer Straße in Millingen. Foto: Aumund