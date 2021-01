Wagenbauer für Miniatur-Stadt gesucht : Xantener Karnevalszug zieht durchs Netz

Xanten Das Evangelische Jugendheim plant einen Umzug im Miniaturformat. Dafür werden noch Wagenbauer gesucht. Am Blutwurstsonntag, pünktlich um 14.11 Uhr, geht der Xantener Karnevalszug online.

Für das Evangelische Jugendheim (Evan) ist die Teilnahme am Xantener Blutwurstsonntagszug Ehrensache. Die Jugendlichen waren schon als Schlümpfe in der City unterwegs, im vergangenen Jahr bauten sie als „Drachenreiter vom Berg“ einen großen Wagen, der nach der Absage des Umzuges in Xanten allerdings nur durch Veen, Kapellen und Menzelen ziehen durfte. In diesem Jahr wollten die jungen Wagenbauer als Aliens in einem gewaltigen Ufo die Narren begeistern. Doch auch in diesem Jahr wird es keinen Blutwurstumzug geben. Corona hält auch die Jecken auf Abstand. Den Karneval nun sausen lassen? Das Werkzeug aus der Hand legen? Für Claudia Schraven und Robin Erps kommt das nicht infrage. Spontan haben sich die Jugendheimleiterin und der Erzieher-Azubi zu einem eigenen Karnevalszug entschieden – allerdings in Miniaturformat und im weltweiten Netz statt auf Xantens Straßen. Am Blutwurstsonntag, pünktlich um 14.11 Uhr, geht der Umzug online.