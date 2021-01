Innenstadtsanierung : Arbeiten in der Fußgängerzone gehen weiter

Rheinberg Am Donnerstag beginnen wieder die Tiefbauarbeiten in der Gelderstraße zwischen Kamper Straße und Innenwall zur Neugestaltung der Fußgängerzone. Das teilte die Stadt Rheinberg mit.

Am Donnerstag beginnen wieder die Arbeiten in der Gelderstraße zwischen Kamper Straße und Innenwall zur Neugestaltung der Fußgängerzone. Das teilte die Stadt Rheinberg mit. Das Tiefbauunternehmen Loock wird in einem ersten Abschnitt die vorhandenen Oberflächen aufnehmen und den Bereich bis zur Hausnummer 29 (Ladenlokal Froschkönig) zirka 80 Zentimeter tief ausschachten. Parallel erfolge der Einbau der Kies- und Schotterschicht. Das Geschäft „Froschkönig“ und die Filiale der Deutschen Bank sind während der Ausschachtungsarbeiten nur vom Innenwall aus erreichbar. Andere Geschäfte und Gastronomie in diesem Bereich sind coronabedingt geschlossen.