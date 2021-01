Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Container brennt im Winterswicker Industriegebiet

Rheinberg Auf einem Betriebsgelände am Melkweg hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr Rheinberg wurde gegen 2.30 Uhr alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „Industriebrand“, deshalb schickte die Wehr die Einheiten Rheinberg, Millingen, Ossenberg und Borth/Wallach los, zudem waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Die Flammen schlugen den Einsatzkräften bereits entgegen, als sie das Gelände am Melkweg erreichten. Wie der Einsatzleiter, Feuewehrchef Sebastian Schriewer, sagte, brannte ein an einer Gewerbehalle angebauter Container in voller Ausdehnung. Umgehend machten sich zwei Trupps unter schwerem Atemschutz ans Löschen. Ein weiterer Trupp erkundete die Halle, die später gut durchgelüftet wurde. Mit der Drehleiter wurde das Dach des Objektes kontrolliert. So habe das Feuer weitgehend auf den Anbau beschränkt werden können. Im Nachgang mussten Teile der Blechfassade geöffnet werden, um letzte Glutnester ablöschen zu können.