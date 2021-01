Einzelhandel in Zeiten von Corona : Alpen schließt zwei Händler aus

Auf dem Wochenmarkt sollen vor allem Lebensmittel verkauft werden, so wie an diesem Stand. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Weil sie auf dem Wochenmarkt Textilien und Hüttenschuhe verkauft haben, dürfen zwei Händler ihre Waren vorerst nicht mehr in Alpen verkaufen. Das widerspreche der Corona-Schutzverordnung, argumentiert die Gemeinde.

Wolfgang Stoppa, Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) in Alpen, hat auf die Kritik am Warensortiment auf dem Wochenmarkt am Rathaus reagiert. Hier hatten Frauen um Monika Kipshoven Anstoß daran genommen, dass Marktbeschicker Hüttenschuhe oder Textilien anbieten, während ortsansässige Händler ihre Läden schließen müssten. Stoppa nennt es „befremdlich“, dass nicht die Discounter in der Kritik stünden, die Sportkleidung oder Werkzeuge verkaufen, „was wahrlich nicht zum Bedarf des täglichen Lebens gehört“.