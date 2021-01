Einbrüche in Solingen : Diebe erbeuten Geld, Schmuck und Parfüm

Solingen In der Nacht zu Donnerstag drangen unbekannte Täter zwischen vier und sieben Uhr morgens an der Kronprinzenstraße in ein Schnellrestaurant ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) In der Nacht zu Donnerstag drangen unbekannte Täter zwischen vier und sieben Uhr morgens an der Kronprinzenstraße in ein Schnellrestaurant ein. Dort brachen sie nach Polizeiangaben einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Die Täter verteilten anschließend großflächig Feuerlöschpulver aus einem vorgefundenen Feuerlöscher. Ebenfalls am Donnerstag hebelten Unbekannte an der Stresemannstraße zwischen 14 und 19.40 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, Goldschmuck und Parfüm. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 0202/284-0 zu melden.

(red)