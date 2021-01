Vorfall in Schaag : Einbrecher erbeuten Schmuck

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag in Schaag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Nettetal Auch am Sonntag waren Einbrecher unterwegs. Am Nachmittag brachen sie in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten Schränke und Schubladen.

Schmuck entwendeten nach ersten Erkenntnissen Einbrecher am Sonntag in Schaag. Bisher unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 15.30 bis 18.50 Uhr ein zum Garten weisendes Fenster eines Einfamilienhauses auf der Riether Straße in Schaag ein und gelangten so ins Haus.

Im Haus wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162 3770.

(hb)