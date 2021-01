Verstärkte Rauchentwicklung möglich : Solvay nimmt erneuerten Kalkofen in Betrieb

Rheinberg Im Solvay-Werk in Rheinberg wird ein Kalkofen wieder angefahren. Dabei könne es zu einer verstärkten Rauchentwicklung kommen, erklärte das Chemieunternehmen. Die Behörden haben die Inbetriebnahme genehmigt.

Das Solvay-Werk in Rheinberg hat einen seiner Kalköfen erneuert und nimmt ihn am Montag, 18. Januar, wieder in Betrieb. Beim Anheizen mit Holz könne es im „näheren Umfeld der Soda-Anlagen“ vorübergehend zu einer verstärkten Rauchentwicklung kommen, kündigte das Unternehmen an. Die Rauchentwicklung sei vergleichbar mit der eines Hauskaminofens und lasse nach, sobald der Kalkofen seine Betriebstemperatur erreicht habe. Die Inbetriebnahme sei behördlich genehmigt worden.