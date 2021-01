Unterstützung von Firmen am Niederrhein : „In dieser Zeit sind wir zur Hilfe verpflichtet“

Alpen Matthias Evers ruft dazu auf, dass Unternehmer und Privatleute einander in der Corona-Krise unterstützen. Dafür hat er das Niederrhein-Bündnis gegründet – als langfristige Solidargemeinschaft.

Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, hat Matthias Evers, Geschäftsführer der Gebäudesanierungsfirma GSG aus Menzelen-Ost, das „Aktionsbündnis Niederrhein“ ins Leben gerufen: „Ich kenne Einzelhändler, die stehen derzeit mit dem Rücken zur Wand, wissen nicht, wie sie ihre nächste Miete bezahlen sollen. Auf der anderen Seite hat unsere Branche volle Auftragsbücher“, erklärt Evers und kündigt an: „Wir wollen Unternehmern, denen es nicht so gut geht, pragmatische Soforthilfe anbieten und Flagge zeigen für den Niederrhein.“

Zwanzig Unternehmen aus Alpen, Sonsbeck, Xanten und Rheinberg hat Evers bislang angeschrieben, die ersten drei haben schon zugesagt, weitere sollen noch folgen. „In dieser außergewöhnlichen Zeit, in der viele kleine und mittelständische Unternehmen unverschuldet in Schieflage geraten sind, sind wir doch aus moralischen und ethischen Gründen nahezu zur Hilfe verpflichtet“, sagt der Familienvater. Die Art der Hilfe könne sehr unterschiedlich sein: „Ich kann mir vorstellen, dass Fahrzeuge zur Warenauslieferung zur Verfügung gestellt werden, die gerade nicht benötigt werden. Vielleicht können wir auch für einen Einzelhändler die Ladenmiete oder offene Rechnungen übernehmen.“ Dafür soll ein Spendenkonto eingerichtet werden. Dass sich darauf so einiges ansammeln dürfte, machte bereits ein erster Aufruf in den sozialen Netzwerken deutlich.