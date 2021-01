Reduzierung von Plastikmüll : Xanten wirbt für Mehrweggeschirr „to Go“ in Gastronomie und Handel

Kreis Wesel/Xanten Wenn Speisen und Getränke zum Mitnehmen sind, dann werden sie oft in Plastik verpackt, das danach direkt im Müll landet. Xanten und der Kreis Wesel werben deshalb für ein Mehrwegsystem, zumal viele Einwegverpackungen bald verboten sind.

Der Kreis Wesel wirbt für einen stärkeren Einsatz von Mehrwegverpackungen in der Gastronomie und im Handel, um dadurch den Plastikmüll in den Städten und Gemeinden zu reduzieren. Auf Initiative von Xantens Klimaschutzmanagerin Lisa Heider bieten die Stadt und das Kreisklimabündnis dazu eine Online-Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende an – und zwar am Dienstag, 19. Januar, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Teilnehmer erfahren von der Verbraucherzentrale NRW die Rechtslage, und das Unternehmen Vytal aus Köln stellt sein Mehrwegsystem für Gastronomie und Handel vor.