Mit 50 Jahren gestorben : Sonsbeck und CDU trauern um „lieben Freund“ Gerd Reinders

Sonsbeck Der Sonsbecker Gerd Reinders ist in der vergangenen Woche nach einer schweren Krankheit gestorben. Die Gemeinde und die CDU nehmen Abschied von einem „hilfsbereiten, fröhlichen und zuverlässigen lieben Freund“.

Im Alter von 50 Jahren war Reinders am 12. Januar infolge einer schweren Erkrankung gestorben, „die ganz überraschend nach vielen Jahren zurückkehrte und ihm in wenigen Monaten die Kraft zum Leben nahm“, wie die CDU weiter mitteilte. Die Heilige Messe sei am Montag, 18. Januar, um 14 Uhr, erklärte die Gemeinde. Wegen der Corona-Pandemie finde der Gottesdienst im Familien- und Freundeskreis statt. Anschließend sei die Beisetzung geplant.

Wie die Gemeinde und die CDU weiter mitteilten, war Reinders 2003 in die Partei eingetreten und habe sich seit 2004 in der Kommunalpolitik engagiert, zunächst als sachkundiger Bürger im Bau- und Planungsausschuss, von 2009 an als Ratsmitglied. Seitdem habe er in zahlreichen Fachausschüssen gearbeitet. Das Thema Bildung habe ihm besonders am Herzen gelegen. Jahrelang habe er den Schulausschuss geleitet, er sei auch Mitglied der Verbandsversammlung der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck gewesen und habe sich für die Gründung der privaten Realschule Sonsbeck eingesetzt.