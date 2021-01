Einbruch in Vinkrath : Unbekannte durchwühlen Haus

Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

Vinkrath Am Donnerstag, 7. Januar, zwischen 9 Uhr 19 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße An der Floeth in Vinkrath ein. Der oder die Einbrecher brachen ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und durchwühlten dann das gesamte Haus.

Zur Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei unter Tel. 02162 3770.

(RP)