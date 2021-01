Katholische Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst : Katholische Kirche setzt gegen sexualisierte Gewalt auf Prävention

Kempen/Tönisvorst Das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird auch in der katholischen Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst diskutiert. Pfarrer Thomas Eicker erläutert, was getan wird, um Kinder zu schützen.

„Wir können nicht rückgängig machen, was in der katholischen Kirche in der Vergangenheit geschehen ist“, sagt Pfarrer Thomas Eicker, Leiter der katholischen Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst, „aber wir wollen daraus lernen und dafür sorgen, dass sexualisierte Gewalt gegen Schutzbefohlene künftig verhindert wird.“ Im Gespräch erläutert der Theologe, was in der GdG getan wird, damit das verlorene Vertrauen in die katholische Kirche wieder wachsen kann.