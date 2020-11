Dreister Diebstahl : 3500 Meter Kabel in Wetten gestohlen

Wetten Dass Diebe Kupfer stehlen, ist inzwischen an der Tagesordnung. Dass aber gleich mehrere Tausend Meter Kabel verschwinden, ist bemerkenswert.

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 11. und 25. November in eine Lagerhalle an der Tompsche Straße ein. Die Halle gehört zu einem Gärtnereibetrieb und ist über die unbefestigte Gertenstraße zu erreichen. Die Unbekannten brachen laut Ermittlungen der Polizei den Beschlag des Schlosses am Schiebetor heraus, um in das Innere zu gelangen.