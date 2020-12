Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher in Brüggen stehlen Geld und Schmuck

Nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in Brüggen bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen In Brüggen sind Einbrecher unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte am Donnerstag zwischen 12.15 und 18.10 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Wildor-Hollmann-Straße ein.

Sie schlugen eine Terrassentür ein, durchsuchten das ganze Haus und stahlen Schmuck und Geld.

Ebenfalls am Donnerstag versuchten Einbrecher zwischen 15.30 und 18.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Herrenlandstraße einzudringen. Laut Polizei wollten die Täter die Terrassentür aushebeln, das gelang ihnen jedoch nicht.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Telefon 02162 3770.

(biro)