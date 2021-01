Kreis Viersen : 75 neue Corona-Infektionen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist der Corona-Inzidenzwert (bestätigte Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) wieder gestiegen: von 121 auf 146. Mit den 75 Neuinfektionen von Donnerstag gelten laut Angaben der Kreisverwaltung aktuell 695 Personen als infiziert.

75 Erkrankte werden stationär behandelt; davon befinden sich elf auf Intensivstationen, neun davon werden beatmet. In Kempen gibt es derzeit 97 Corona-Fälle, in Willich 94, in Tönisvorst 71 und in Grefrath 34.