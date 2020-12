Polizei bittet um Hinweise : In Haus eingebrochen und Schmuck gestohlen

In Haus eingebrochen und Schmuck gestohlen

Diebe brachen in ein Einfamilienhaus ein (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Voerde Das Schlafzimmerfenster des Einfamilienhauses stand auf Kipp. Diebe nutzten diese Gelegenheit.

Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich am Samstagnachmittag über eine Garage Zutritt zu einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses am Buchenweg. Da das Schlafzimmerfenster auf Kipp stand, konnte es durch die Täter schnell geöffnet werden, wie die Polizei berichtet. Nachdem die Einbrecher Schmuck erbeutet hatten, verschwanden sie unerkannt. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon: 02855 9638-0.