Live-Musik in Rheinberg : Ein Wochenende, vier Konzerte

Vibe feat. Félix Rossy + Spezialgast: Johannes Bär treten in Pelden auf. Foto: Veranstalter

Rheinberg Klingende Stadt Rheinberg: In den nächsten Tagen gibt es Blues aus Münster, Jazz auf dem Bauernhof, Singer/Songwriter-Sound aus Berlin und Chormusik in der Kirche – alles live und in Farbe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kulturkaffee in der Kirche Am Sonntag, 4. September, um 15 Uhr, musiziert der Volkschor Moers (Archivfoto: Chor) mit einem bunten Programm beim zweiten Kulturkaffee 2022 in der Evangelischen Kirche an der Rheinstraße 42 in Rheinberg. Auf dem Programm steht ein Mix aus dem Repertoire des Volkschores Moers. Die Palette reicht von Kirchenliedern über Volkslieder bis zu Schlagern. Die Abteilung des Volkschores für englische Songs tritt unter dem Namen Fo(u)r Voices auf und hat bekannte Popsongs auf Lager. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am Ausgang ist eine Spende für den Volkschor erwünscht. Das Konzert dauert eine knappe Stunde. Im Anschluss daran ist das „Kirchkaffee“ im Gemeindesaal an der Kirche geöffnet, mit Kaffee und Kuchen gratis – aber nur, solange der Vorrat reicht.

Hofkonzert in Pelden Vibe feat. Félix Rossy (Foto: Veranstalter) und Johannes Bär als Spezialgast spielen am Samstag, 3. September, ab 19.30 Uhr, auf dem Middeldorfhof in Rheinberg-Pelden an der Rheinberger Straße 186/188. Der Hof liegt zwischen Budberg und Orsoy an der L 155. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Anfahrt zum Middeldorfhof sollte möglichst ohne Autos, am besten mit dem Fahrrad, erfolgen. Von Mannheim, Zürich und Köln aus leiten Benedikt Jäckle, Leandro Irarragorri, Calvin Lennig und Jonas Kaltenbach gemeinsam das kollektive Jazz-Quartett Vibe. Die gemeinsame Begeisterung für Songs aller Art ermöglicht ein sehr breites Repertoire, das jedes Mal neu und frisch interpretiert wird. Der offene Geist und die gegenseitige Akzeptanz resultieren im ehrlichen Zusammenspiel, wodurch sich die musikalischen Stimmen gegenseitig ergänzen und kreativ befruchten.

Der Volkschor Moers Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Blues im To Hoop Die Band Bluesanovas (Archivfoto: Nico Dreyer) spielen mit ihrem Programm „21st Century Blues“ am Freitag, 2. September, ab 20.30 Uhr, im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102. Die Band pflegt einen besonderen Retro-Stil. Die Bluesanovas sind dreifache German-Blues-Award-Gewinner, die fünf Münsteraner sind in diesem Jahr bereits im Vorprogramm von Eric Clapton aufgetreten. Das ist Musik, die sofort übers Ohr ins Bein geht, sagt man über die Band. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 20,90 Euro, auch an der Abendkasse im To Hoop sind sie zu bekommen.

Die Band Bluesanovas Foto: Nico Dreier

Song-Perlen im Adler Die Singer/Songwriterin Alex Mayr aus Berlin tritt am Samstag, 3. September, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), im Schwarzen Adler in Vierbaum auf. Sie präsentiert dort ihr neues Album „Park“. Das Konzert findet in der Reihe „Pflug und Segen“ statt. Karten zum Vorverkaufspreis von 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 in Vierbaum täglich ab 17 Uhr, sonntags ab 12 Uhr, dienstags ist Ruhetag. Oder man besorgt sich Karten über den Tiketverkauf bei Eventim.

(up)