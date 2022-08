Ab Freitag wird im Alpener Ortsteil gefeiert : Bruderschaft Menzelen-Ost freut sich aufs Schützenfest

Das noch amtierende Königspaar Daniel und Kerstin Vennemann hofft auf würdige Nachfolger. Foto: Schützen Foto: Schützen

Menzelen-Ost In Menzelen-Ost wird erstmals seit drei Jahren ein Schützenfest gefeiert. Nicht nur das amtierende Königspaar hofft auf neue Regenten. Am Freitag geht es los, das Preis- und Königsschießen findet am Samstag neben der Kirche statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei Jahre sollten doch genug sein. So lange – seit dem bislang letzten Schützenfest 2019 – hat das amtierende Schützenpaar Daniel und Kerstin Vennemann in Menzelen-Ost regiert. Jetzt freut sich die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost St. Michael 1683 - St. Walburgis 1912 riesig darauf, wieder Kirmes und Schützenfest zu feiern. Und die Regenten hoffen vermutlich auf ein würdiges Nachfolgerpaar. Im vergangenen Jahr hatten die Menzelener lediglich ein vereinsinternes Schießen veranstaltet.

Am Freitag, 2. September, geht es los. Um 19.30 Uhr heißt es Antreten am Vereinslokal „Zur Deutschen Eiche” bei Wynen an der Straße Bernhuck. Von dort aus geht es zum Biwak am Schießplatz, wo ein Preisschießen ansteht und der Vogel aufgehängt wird.

Am Samstag, 3. September, wird es dann spannend. Das Antreten um 14 Uhr wiederum am Vereinslokal ist der Auftakt zum Preis- und Königsschießen. Ab 15 Uhr läuft ein bunter Familiennachmittag am Schießplatz und gleichzeitig ein Sommerfest der KjG Menzelen mit Spielen für die Kinder. Die Katholische Frauengemeinschaft sorgt für eine Cafeteria. Im Anschluss an das Königsschießen steigt eine „After-Shoot-Party” im Lokal „Zur Deutschen Eiche”.

Am Freitag, 9. September, 19.30 Uhr wird die Kirmes auf dem Marktplatz eröffnet. Um 20 Uhr fällt der Startschuss für die Schlagernacht im Festzelt. Auch wenn es dort spät werden sollte: Am Samstag, 10. September, um 6 Uhr, ist Wecken, dafür sorgt das Tambourcorps Menzelen-Ost mit ordentlich Marschmusik. Gegen 15.30 Uhr treffen sich die Schützen, um das neue Königspaar abzuholen, anschließend gibt es einen großen Festumzug, bevor um 18.15 Uhr das neue Königspaar samt Throngefolge auf dem Marktplatz vorgestellt wird. Die Parade ist für 19 Uhr angesetzt, dann marschieren alle zusammen ins Festzelt, wo Königspaar mit Throngefolge empfangen werden, ebenso wie die Gastvereine und Gäste. Ab 20 Uhr wird dann der Krönungsball im Festzelt mit der Live-Band „The Cube” gefeiert.

Am Sonntag, 11. September, beginnt um 9.30 Uhr ein Festhochamt in der St.-Walburgis-Kirche mit dem Kirchenchor Menzelen, anschließend ist eine Gefallenenehrung am Ehrenmal vorgesehen. Um 15 Uhr stürzen sich die Menzelener in einen Kirmes- und Familiennachmittag mit Freifahrten für Kinder und Tombola, das alles wird mitgestaltet vom Kindergarten St. Josef.

Am Montag, 12. September, läuten die Schützen dann um 9.45 Uhr bei Wynen das Finale ein. Nach einem Wortgottesdienst ab 10 Uhr im Festzelt und einem gemeinsamen Frühstück klingt die Kirmes aus.

(up)