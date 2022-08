Vom 2. bis 5. September in Nettetal : Kaldenkirchens Schützen feiern mit König Dirk

Nettetal-Kaldenkirchen Los geht der Festmarathon schon am Freitagabend mit einem Konzert der Cover-Band Booster. Auch am Samstag und Sonntag steht Party auf dem Programm.

Die Schützen starten am Freitag, 2. September, 19.30 Uhr, mit einem Konzert von Booster (Abendkasse: 16 Euro). Samstag, 3. September, ist um 18 Uhr Zapfenstreich am Ehrenmal. Um 18.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst in St. Clemens. Um 20 Uhr startet im Zelt die Party mit der Band Splash (Eintritt acht Euro) Sonntag, 4. September, ist um 11 Uhr Frühschoppen. Um 14.30 Uhr treten die Vereine am Zelt an, eine halbe Stunde später beginnt der Festzug. Parade ist um 16 Uhr vor der Kirche. Anschließend ist wieder Party im Zelt mit DJ Posches. Kaldenkichener Händler laden Kunden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.