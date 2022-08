Am Wochenende in Viersen : Volles Programm in Süchteln

Am Wochenende in Viersen

Am Samstag gibt’s auf dem Lindenplatz viel Live-Musik, am Sonntag ein Programm für die ganze Familie — die Akteure präsentieren das Programm des Irmgardisfestes. Foto: Stadt Viersen

Viersen-Süchteln Am Wochenende wird in Süchteln das Irmgardisfest gefeiert — sonntags öffnen die Geschäfte. Außerdem ist Schützenfest mit Herbstkirmes, und die Gläubigen beginnen die Irmgardisoktav mit einem Waldgottesdienst.

Am Samstag, 3. September und am Sonntag, 4. September, bieten rund um den Lindenplatz zahlreiche Marktstände handgefertigte Unikate an. Ebenfalls an beiden Tagen sind im Weberhaus und im Süchtelnbüro Kunstausstellungen zu sehen.

Am Irmgardisfest-Samstag erwartet die Gäste von 16 Uhr bis Mitternacht nonstop Live-Musik auf der Bühne am Lindenplatz. Auftreten wird Maurice Sandmann. Der 15-Jährige hat erfolgreich bei dem TV-Format „The Voice Kids“ teilgenommen. Außerdem sind das Vierscher Ratpack mit Unterhaltung im Stile Frank Sinatras und das Duo La Vida angekündigt.

Am Sonntag gibt es von 12 bis

18 Uhr auf der Bühne ein Programm für die ganze Familie. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) eröffnet das Programm: Die White Hackle Pipes and Drums marschieren auf und präsentieren schottische Dudelsackmusik. Außerdem treten der KV de Üüle sowie die Kings Blues Band und der Shanty-Chor Süchteln auf. Die örtlichen Händler zeigen mit einer Modenschau die aktuellen Trends. „La Cucina“ kocht live. „Heimat shoppen“ heißt es am verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte in der Süchtelner Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr und bieten, wie schon am Samstag bis 18 Uhr, während der Öffnungszeiten Aktionen zum Fest. Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Fest.