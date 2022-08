Verkehrs- und Verschönerungsverein Nettetal-Lobberich : Dank an den Mann für alle Fälle

Nettetal Bei der Mitgliederversammlung des Vereins verabschiedete sich Helmut Heesen aus dem Vorstand. Er hat vielfältige Aufgaben übernommen.

Lange Jahre war er der Erste und der Letzte beim Ferkesmarkt und Adventsmarkt in Lobberich: Helmut Heesen gilt im Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Lobberich als Mann für alle Fälle. Mit großer Dankbarkeit wurde er bei der Mitgliederversammlung als Vorstandsmitglied verabschiedet. Heesen machte zudem Fotos, verwaltete die Internetseiten des Vereins und organisierte Infostände. Seine heimliche Liebe galt den unansehnlichen Strom- und Telekommunikationskästen im Stadtteil. Er sorgte dafür, dass viele verschmutzte Kästen mit Motiven aus Lobberichs alten Zeiten verschönert wurden. Gerade wurden noch zehn weitere Kästen in Auftrag gegeben.

Bei den Wahlen wurde der geschäftsführende Vorstand mit Ralf Stobbe als Vorsitzender, Edmund Suthor als Vize-Vorsitzender und Dietmar Sagel als Geschäftsführer im Amt bestätigt. Vorher hatte Vorsitzender Stobbe das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren lassen: Ein Insektenhotel an der Ludbachpassage wurde mit Nabu und Stadt angebracht, ebenso ein Kunstwerk von Harry Dolch am Giebel der Bongartzstiftung. Der Verein beteiligte sich an den Lobbericher Feierabendmärkten, sorgte für Advents- und Weihnachtsstimmung in der Lobbericher Innenstadt. RP