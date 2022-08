Am Montag in Nettetal : Drei Einbrecher dringen in Büro in Lobberich ein

Drei Einbrecher dringen in Büro in Lobberich ein

Am Montag in Nettetal

Nettetal Zeugen konnten der Polizei eine grobe Beschreibung der Täter geben. Die ermittelt und bittet um weitere Hinweise auf die drei Täter.

Drei junge Männer waren es nach Angaben von Zeugen, die am Montag, 29. August, gegen 3 Uhr in ein Büro an der Niedieckstraße in Lobberich eingebrochen sind. Die Täter, berichtet die Polizei, schlugen eine Schaufensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Büro. Ihre Beute: ein Computer. Die Zeugen, die den Einbruch beobachteten, konnten der Polizei eine grobe Beschreibung der Täter abgeben. Es soll sich um blonde Männer gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun und bittet mögliche weitere Zeugen und Menschen, die Hinweise auf die Täter geben können, um Kontakt unter der Telefonnummer 02162 3770.