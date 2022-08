Schützenkönigin erstmals mit Gemahl : In Anrath wird das letzte Schützenfest des Jahres gefeiert

Offizier Alex Meer mit Partnerin, Ministerin Laura Scheuvens mit Partner, Königin Daniela Bröhl mit Gemahl, Ministern Wiebke Pricken mit Partner. Foto: Sebastianer Anrath

Anrath Vom 2. bis 5. September feiert die St.-Sebastianus-Bruderschaft in Anrath nach zwei Jahren Pause ihr Schützenfest. Schützenkönigin ist Daniela Bröhl, die mit männlicher Begleitung auftritt – ein Novum in Anrath.

Von Rudolf Barnholt

Das letzte Schützenfest des Jahres in Willich findet am kommenden Wochenende in Anrath statt (2. bis 5. September). Die Vorfreude der Anrather St. Sebastianer ist groß. Auch sie hatten in der Pandemie zwei Jahre auf ihr geliebtes Fest verzichten müssen. Am Freitag ist damit Schluss. Dann wird die Zelt-Party mit DJ Yeti gefeiert.

Am Schützenfest-Samstag wird am Nachmittag wieder das Altenheim besucht und nach alter Tradition Pflaumenkuchen übergeben. Die Festmesse findet um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche statt, anschließend steht die Eröffnungsparade auf dem Anrather Markt auf dem Programm. Es folgt der große Festball mit Radio Day.

Die Königsburg steht an der Gietherstraße. Von dort aus geht es am Sonntagvormittag zur Kranzniederlegung auf dem Friedhof. Um 11.10 Uhr trifft man sich dann wieder im Zelt zum musikalischen Frühschoppen mit dem Blasorchester TV Jahn Bockum 01. Um 15 Uhr werden die Original Flöthbachtaler Musikanten am Anrather Markt aufspielen, um 15.35 Uhr sollten sich Schützenfestfreunde nicht den großen Festumzug entgehen lassen. Um 16.30 Uhr folgt die Festparade mit Großem Zapfenstreich auf dem Anrather Markt, abends im Zelt geht es beim großen Königsgalaball festlich zu.

Zum dritten Mal gibt es jetzt in Anrath eine Schützenkönigin. Daniela Bröhl ist 30 Jahre alt, Verkäuferin und gehört seit acht Jahren den Anrather Musketieren an. Ihr Partner Florian Kempen wird direkt nach dem Schützenfest 33 Jahre alt. Der Elektriker ist Mitglied der Meisterschützen Anrath und tritt jetzt als Prinzgemahl auf – so etwas hat es in Anrath noch nie gegeben. Die beiden ersten Königinnen traten ohne männliche Begleitung auf.