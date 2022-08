Video-Highlight : Wie es sich anfühlt als Schütze in Neuss zu marschieren

Neuss Einmal auf der Parade des Neusser Bürgerschützenfestes mitmarschieren. Wie sich das wohl anfühlt? Damit alle Nicht-Schützen mal eine Idee davon bekommen, hat sich der Schützenzug der Hessepözer etwas Besonderes einfallen lassen.

Jemandem das Gefühl zu vermitteln, dass man bekommt, wenn man als Schütze über den Neusser Markt marschiert sei schwer, so Oertel. Die Hessepözer wollten es trotzdem versuchen. Deshalb haben sie während des Marsches eine mobile Gopro-Kamera an einem der Schützen „montiert“, um mal zu zeigen, wie es eigentlich inmitten so einer Marschformation am Festtag zugeht. „Von außen kann man das oft gar nicht so richtig wahrnehmen, wir wollten allen einmal zeigen wie das ist“, erzählt Oertel.