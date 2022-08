Nettetaler Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher in Lobbericher Grundschule

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter. Foto: dpa/David Inderlied

Nettetal-Lobberich Die Täter schlugen nach Angaben der Polizei eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. In einem weiteren Fall in Lobberich misslang Tätern der geplante Einbruch.

Zwischen Sonntag, 28. August, 18.30 Uhr, und Montag, 29. August, 7.30 Uhr, sind Unbekannte in die Grundschule an der Straße „Im Hoverbruch“ eingedrungen. Der oder die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Büroräume. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen steht noch nicht fest, ob die Einbrecher etwas stahlen, teilte die Polizei am Dienstag dazu mit. Sie bittet um Hinweise auf Tatverdächtige an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02162 3770.

In einem weiteren von der Polizei gemeldeten Fall blieb es beim Einbruchsversuch: Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus an der Brabanter Straße in Lobberich einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Versuchen, sie aufzuhebeln jedoch stand: Die Einbrecher gelangten nicht ins Haus.

