St.-Notburga-Bruderschaft in Viersen : Zahlreiche Schützen im Rahser geehrt

St.-Notburga-Bruderschaft in Viersen

Viersen Beim Schützenfest der St.-Notburga-Schützenbruderschaft Rahser hat Martin Häming aufgrund seiner Verdienste um die Brauchtumspflege im Rahser das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz bekommen.

Barbara Genenger erhielt die Frauenauszeichnung in Silber, Hans Fuß, Sarah Schmitz und Stefanie Mauer erhielten jeweils das silberne Verdienstkreuz. Der Verdienstorden in Bronze ging an Celina Hardie und Anne Stecken.