Spannendes Schießen in Rheinberg : Christian Podday ist König der Millinger Bürgerschützen

Millingen Eine Frau und fünf Männer beteiligten sich am Königsschießen des BSV Millingen. Mit dem 267. Schuss war das Rennen um 20.45 Uhr entschieden.

Am Freitag, 2. September, geht es weiter mit einem Umzug, an dem Millinger Grundschüler mitmachen, für die auch ein Kinderfest gefeiert wird. Um 19 Uhr beginnt die 15. Millinger Zeltparty mit der Band Final Edition und einem Bullriding-Wettbewerb. Am Samstag, 3. September, wird dann ab 19 Uhr der Krönungsball im Festzelt gefeiert. Am Sonntag, 4. September, gibt es ab 14.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Mit dabei: die Chorgemeinschaft Millingen-Borth. Ab 15.30 Uhr sind Unterhaltungsmusik bei Kaffee und Kuchen mit dem Musikverein Menzelen und dem Tambour- und Fanfarencorps Spielfreunde Uerdingen vorgesehen. Zudem werden Jubilare geehrt. Am Montag, 5. September, 12.30 Uhr, ist dann Kirmesausklang mit Erbsensuppen-Essen.