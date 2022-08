Gesundheit und Fitness in Rheinberg : Weiterhin Thai-Massagen bei Bai Bun

Praxisübergabe (v.l.): Aijiao Xu, Lian Fang Lin, Buai Somluck Döppers, Pantiwa Todt und Gudrun Schulz. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Buai Döppers gibt ihre Praxis an der Xantener Straße in Rheinberg nach zwölf Jahren in andere Hände. Sie will sich jetzt beruflich zur Ruhe setzen.

Kopfweh, Rückenschmerzen, Stress und Verspannung – Buai Somluck Döppers kennt die Beschwerden, mit denen Kunden zu ihr kommen. Zwölf Jahre hat sie die Thai-Massage-Praxis „Bai Bun“ an der Xantener Straße 32 geführt und die „Probleme“ der Kunden mit verschiedenen Massagetechniken gelindert. Quasi ausmassiert. Sie habe immer gerne und viel gearbeitet, sagt die 59-Jährige. Doch jetzt möchte sie ein bisschen kürzertreten. Ihre Praxis übergibt sie Anfang September an AiJao Xu und Lian Fang Lin, die das Geschäft weiterführen werden.

„Es ändert sich erst mal nichts“, bestätigt AiJao Xu, die bereits seit 2019 in der Praxis „Bai Bun“ tätig ist. Nach wie vor werden die traditionelle Thai-Massage, Teil- und Ganzkörpermassagen angeboten. Sechs Mitarbeiter sind mit an Bord, Gudrun Schulz ergänzt das Massageteam als freundliche Telefonstimme für die Terminabsprache.

Die traditionelle Thai-Massage, die ihren Ursprung in der ayurvedischen Medizin hat, ist ein System verschiedener Techniken. Sie zielt darauf ab, sowohl den Körper als auch den Geist zu behandeln, um Entspannung und Wohlbefinden zu erreichen. In der Schmuddelecke haben diese uralten Behandlungsformen nichts zu suchen. Nicht umsonst hat Buai Döppers ihre Zertifikate in den Praxisräumen ausgestellt. „Zu der traditionellen Thai-Massage gehört eine sehr fundierte Ausbildung“, bestätigt sie. So verfügen auch AiJao Xu und Lian Fang Lin sowie die Masseurinnen über entsprechende Kenntnisse.

Noch ist Buai Döppers allerdings in den Räumen an der Xantener Straße zu finden. „Bis alles ordnungsgemäß übergeben ist“, sagt sie und lacht. So bleibt Gelegenheit, sich vom einen oder anderen Kunden zu verabschieden. „Ich möchte mich wirklich bei allen Kunden bedanken, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben“, sagt die dreifache Mutter, die viele Rheinberger auch als Pächterin der Hallenbad-Sauna schätzengelernt haben. Auch das ist seit Juni Geschichte.

Die ungewohnte Freizeit will sie genießen. Und Urlaub möchte sie machen. „Ich möchte die Familie Aldrighetti besuchen, die in Rheinberg viele Jahre die Eisdiele an der Gelderstraße betrieben hat“, erzählt Buai Döppers. Denn dort habe sie früher mal ausgeholfen, daraus sei eine Freundschaft entstanden. Außerdem sei sie durch die Aldrighettis zum Gesangsverein Harmonie gekommen, dem sie viele Jahre die Treue hielt.

(nmb)