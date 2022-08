Brauchtum in Niederkrüchten : Bruderschaft Dam-Birth feiert Schützenfest mit neuem Programm

Niederkrüchten Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Dam-Birth feiert vom 2. bis 5. September mit Schützenkönig Simon Görtz sowie seinen beiden Ministern ihr Schützenfest.

Am Freitag, 2. September, treten die Bruderschaftler beim Lokal „Papas Tapas“ in Niederkrüchten-Birth an. Sie holen den Schützenkönig ab und errichten den Königsmaien am Spielplatz in Dam. Um 18 Uhr legen sie anschließend einen Kranz nieder – mit Großem Zapfenstreich am Ehrenmal in Dam. Um 20 Uhr beginnt der Tanz im Festzelt an der Annastraße mit der Band „Thommes Rot Weiß“ aus Schwalmtal.