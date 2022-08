Nachhaltigkeits- und Mobilitätswochen : Klimawandel ist in Rheinberg messbar

Ein Frachtschiff fährt bei Niedrigwasser auf dem Rhein. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat der Rheinpegel zwischenzeitlich einen Tiefstand erreicht. Foto: dpa Foto: dpa/Federico Gambarini

Rheinberg In der Stadt liegt die Durchschnittstemperatur bei 11,2 Grad und damit höher als in allen anderen Orten am Niederrhein. Das wurde bei der Fachtagung „Klimawandel und Klimafolgenanpassung am Unteren Niederrhein“ in der Stadthalle mitgeteilt.