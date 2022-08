Spontaner Auftritt auf der Autobahn : Stau auf der A3 – Rheinberger Musiker und Lets-Dance-Tänzer verkürzen Wartezeit

Rheinberg/Düsseldorf Stau auf der A3, und das bei großer Hitze. Die Musiker Chris Koch aus Rheinberg und Michael Schmitz aus Ginderich nutzten den Stopp für eine kleine Showeinlage – spontan unterstützt von zwei Let’s-Dance-Tänzern.

Den Menschen in den Autos bei großer Hitze mit Musik und Tanz ein bisschen Freude machen und ihnen die Wartezeit verkürzen in einem nervigen Stau auf der Autobahn – das war das Anliegen der beiden Musiker Chris Koch aus Rheinberg und Michael Schmitz aus Ginderich. „Das war alles, was wir wollten“, sagt Koch. „Auf keinen Fall wollten wir zynisch sein, weil der Stau ja aufgrund eines Unfalls zustande gekommen war. Wir hoffen sehr, dass dabei niemand verletzt worden ist oder etwas Schlimmes passiert ist.“