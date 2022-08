Mundartnachmittag in Schwalmtal-Waldniel : Bei Kaffee und Bienenstich Neller Plott gelauscht

Mundartnachmittag in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Bei Bienenstich und Apfelkuchen lauschten die Besucher des Mundartnachmittags 15 unterhaltsamen Beiträgen in Neller Plott, dargeboten von Mitgliedern des Heimatvereins Waldniel.

Bei Bienenstich und Apfelkuchen lauschten die Besucher des Mundartnachmittags 15 Beiträgen in Neller Plott, dargeboten von Mitgliedern des Heimatvereins Waldniel. So berichtete Jutta Peters unterhaltsam von „Dor Schpazi-erjonk“ und was der Körper von der Idee eines Spaziergangs hält. Erst mal die Schuhe anzubekommen, sei schon mal für „aal Lüe“ ein Angang. Das Hirn schaltet sich ein, der Verstand obsiegt und sagt allen anderen Bescheid, dass alle zwar Kohlenhydrate möchten, aber nun auch für deren Verbrauch sorgen müssen. Remi Heepen etwa erzählte von einem Maler, der zur Schwarzarbeit aufgefordert wurde und wie das Anstreichen eines Raumes dann ablief.