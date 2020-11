Ermittlungen in Rheinberg : Beim Physiotherapeuten eingebrochen

Die Polizei sucht nach den Einbrechern. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg Die Polizei meldet einen Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie an der Bahnhofstraße in Rheinberg.

