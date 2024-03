Günter-Rehse-Weg in Rheinberg Restliche Pflasterung wird zurückgestellt

Der Günter-Rehse-Weg in Rheinberg ist entlang des Moersbachs zwischen Bahnhofstraße und Königsberger Straße zum Teil neu gepflastert worden. 20 Jahre nach der ersten Pflasterung (damals durch den SCI) hatten sich breite Fugen gebildet, die Gefahren zum Beispiel für Fahrradfahrer oder Kinder mit Rollern bargen. Diese Stelen wurden wieder in Ordnung gebracht. Geplant war auch, das restliche Stücke des Weges zu pflastern. Die Kosten dafür hätten sich auf etwa 150.000 Euro belaufen. Dieser aufwendige Umbau erschien der SPD zu teuer und nicht plausibel, da bis auf eine Wurzelerhebung keine auffälligen Mängel erkennbar seien. So stellten die genossen den Antrag, auf den Ausbau zu verzichten und das Geld lieber zu sparen. Die Baumaßnahme solle zurückgestellt werden. Die anderen Fraktionen konnten den Vorschlag im Bau- und Planungsausschuss mittragen und stimmten ihm ausnahmslos zu.