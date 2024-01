Zusammenstoß mit Radfahrerin Nach Unfall in Rheinberg sucht die Polizei ein dunkles Auto

In der Stadt Rheinberg ist eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Autos. Wie sie am Mittwoch mitteilte, war das Fahrzeug am Dienstag gegen 19 Uhr auf dem Außenwall in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung von Außenwall, Bahnhofstraße und Gelderstraße soll der Autofahrer oder die Autofahrerin die Fahrradfahrerin (38) übersehen haben und mit ihr zusammengestoßen sein. Die Frau sei dadurch gestürzt und habe sich leicht verletzt, berichtete die Polizei. Das Auto sei danach weitergefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin sei den Pflichten eines Unfallbeteiligten nicht nachgekommen. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Auto machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort zu melden, Tel. 02842 9340.