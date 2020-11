Tourismus in Alpen, Xanten und Sonsbeck : Ein üppiger Grenzstein markiert nun das Drei-Kommunen-Eck

Alpen/Xanten/Sonsbeck Die Leader-Gemeinden Alpen, Sonsbeck und Xanten kommen am Grenzdyck zusammen – ein Treffpunkt für die Bürgermeister Thomas Ahls, Heiko Schmidt und Thomas Görtz.

Natürlich Niederrhein: Mitten zwischen landwirtschaftlichen Flächen, Wiesen und Feldern verbirgt sich ein geografisch besonderer Punkt. Er liegt an der Grenzdycker Straße. Die trägt ihren Namen nicht ganz zufällig. Hier treffen die Grenzen der drei Leader-Kommunen Alpen, Sonsbeck und Xanten aufeinander. Ziemlich genau an der Stelle, an der die Grenzdycker Straße nach Sonsbeck und Xanten führt und der Grenzdyck in die andere Richtung nach Alpen verläuft, markiert fortan ein Grenzstein die interkommunale Schnittstelle.