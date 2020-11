Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren : Beirat statt Einzelkämpferin

Monika Echstenkämper war 15 Jahre lang ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Rheinberg. Nun möchte sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Weil Monika Echstenkämper nach 15 Jahren ihr Ehrenamt als Behindertenbeauftragte in Rheinberg aufgeben möchte, schlägt die Verwaltung nun vor, die Aufgabe einem Gremium zu übertragen. Bei den Senioren funktioniert das schon.

Seit 15 Jahren ist Monika Echstenkämper ehrenamtliche Schwerbehindertenvertreterin für die Stadt Rheinberg. Nun möchte sie den Posten abgeben. „Ich bin inzwischen 74 Jahre alt und habe gesundheitliche Probleme“, sagt sie. Mittlerweile ist die Alpsrayerin sogar weitgehend auf den Rollstuhl angewiesen. Das schränke sie in ihrer Bewegungsfreiheit arg ein, gibt sie zu bedenken.

Von jetzt auf gleich möchte sie allerdings nicht mit dem Ehrenamt aufhören. Monika Echstenkämper sieht aber eine Perspektive und einen Übergang, für den sie zur Verfügung stehen würde: „Es gibt jemanden, der das Amt übernehmen möchte. Ich habe mich bereiterklärt, ihn bis zum nächsten Sommer zu begleiten. Denn es gibt ja für diese Aufgabe ziemlich viele Dinge, die man wissen muss.“

Info Ein „Rheinberg-Pass“ für Bedürftige Termin Der Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren tagt diesen Donnerstag, 19. November, 17 Uhr, in der Stadthalle. Themen Dabei geht es auch um Tagespflege im Rheinberger Süden und die Einführung eines „Rheinberg-Passes“ für Menschen mit geringen Einkünften.

Die Gemeindeordnung NRW sieht die Möglichkeit vor, zur Wahrnehmung der spezifischen Interessen von Senioren, von Jugendlichen, von Menschen mit Behinderungen oder anderen gesellschaftlichen Gruppen besondere Vertretungen zu bilden oder Beauftragte zu bestellen. Monika Echstenkämper hat dieses Ehrenamt als Beauftragte ausgeübt. Sie hat sich in dieser langen Zeit sehr engagiert um die Belange von Menschen mit Behinderungen gekümmert und stand für Beratungen und Informationen zur Verfügung.

Die Verwaltung schlägt nun für die Zeit nach ihr vor, ähnlich dem Seniorenbeirat, einen Schwerbehindertenbeirat zu bilden, statt einen Einzelnen oder eine Einzene zu betrauen.

„Ein Beirat aus drei oder fünf Personen bietet neben der besseren Vertretung bei Verhinderung auch die Chance, dass der zeitliche Aufwand überschaubar bleiben kann und so vielleicht auch berufstätige Menschen, die in dem Umfeld tätig sind, sich angesprochen fühlen und ihr Fachwissen einbringen können“, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss für Soziales und Senioren, der sich an diesem Donnerstag, 19. November, mit dem Thema befasst. Die Interessen von Menschen mit Behinderungen wahrzunehmen, werde auch in Rheinberg immer wichtiger. Dem Beirat sollen für seine Geschäfte 500 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Darüber soll das Gremium eigenverantwortlich verfügen können, etwa um Fahrtkosten zu Veranstaltungen erstatten oder Fachliteratur anschaffen zu können.

Der Sozialausschuss wird sich in seiner ersten Sitzung zudem mit dem Jahresbericht der Schwerbehindertenbeauftragten befassen. In ihren Ausführungen weist sie darauf hin, dass in Rheinberg 4127 Menschen mit Einschränkungen, Behinderungen oder Schwerbehinderungen leben. Das sind mehr als 13 Prozent aller Rheinberger. Monika Echstenkämpers Meinung war zum Beispiel gefragt, als es um die Planung zum barrierefreien Umbau des Alten Rathauses ging. Beantragt wurde ein Behinderten-Parkplatz vor dem Café Sahnehäubchen. Vorschläge wurden gesammelt, wie sich Gefahren für Fußgänger auf der Römerstraße in Höhe des Ärztehauses beseitigen lassen.