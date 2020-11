Drogeriemarkt : Nächste Woche öffnet der dm-Markt in Rheinberg

Im dm-Markt an der Xantener Straße wird noch gearbeitet. Am 26. November ist Eröffnung. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Am Donnerstag, 26. November, öffnet um acht Uhr morgens der erste dm-Markt in Rheinberg – an der Xantener Straße 51 in der ehemaligen Plus- beziehungsweise Netto-Filiale. Auf rund 670 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Drogeriemarkt nach Unternehmensangaben mehr als 12.500 Artikel aus den Bereichen Baby- und Kleinkind, Kosmetik und Pflege, Foto, Gesundheit und Bio-Lebensmittel, Haushalt und Tiernahrung.

60 Stellplätze für Autos stehen kostenlos zur Verfügung. Der Markt ist von Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Mit breiten Gängen, in denen Einkaufs- und Kinderwagen mühelos nebeneinander Platz haben, der hellen und freundlichen Ladengestaltung, den Hinweisschildern, die zeigen, wo sich welches Sortiment befindet wird der Besuch im dm-Markt für jeden zum Einkaufsvergnügen.

Als Service für Eltern von Babys und Kleinkindern gibt es einen Wickeltisch mit kostenlosen Windeln und Feuchttüchern. Größere Kinder können einen Ausritt auf dem Schaukelpferd wagen oder den Multi-Lernwürfel mit vielen spannenden Elementen wie Drehscheiben, Federkugeln und Fühlsäckchen erkunden. Hygiene ist wichtig: Alle Flächen werden regelmäßig desinfiziert, auch an den Kassen. Zudem steht Desinfektionsmittel im Eingangsbereich bereit.

Der dm-Markt richtet sich nicht nur an Frauen. „Bei uns finden auch die Männer alles auf einen Blick in der Männerwelt SEINZ“, sagt dm-Filialleiterin Marissa Josephine Kersken. Auch Bio-Lebensmittelprodukte werden angeboten. Ob vegetarisch, vegan, Slow Food oder schnelle Küche – das Bio-Lebensmittelsortiment von dm bietet etwa 1300 Produkte. Zudem steht im neuen dm-Markt der Service Express-Abholung zur Verfügung. Dieser soll das Einkaufen einfacher machen. Kunden können zu Hause online auf der Internetseite dm.de die gewünschten Produkte bestellen und sie spätestens sechs Stunden später fertig gepackt im Markt innerhalb der Öffnungszeiten abholen. Um zu sehen, ob die Produkte verfügbar sind, können sich Kunden beim Bestellvorgang ihren dm-Markt in Rheinberg auf dm.de als bevorzugten Markt merken. Die Bezahlung erfolgt online. Mit einem speziellen Konto ist die Bestellung kostenlos. Für Gastbesteller fällt eine Servicegebühr von 2,95 Euro an. Sobald die Bestellung fertig gepackt ist, erhält der Kunde eine E-Mail und kann seine Einkäufe abholen.