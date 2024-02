Polizei sucht Zeugen Einbrecher stehlen Safe aus dem Schwarzen Adler

Als ein Mitarbeiter des Schwarzer Adlers an der Baerler Straße in Vierbaum am Montagmorgen in das Kulturlokal kam, stellte er fest, dass dort eingebrochen worden war. Es stellte sich heraus, dass bisher noch unbekannte Täter vermutlich am Abend zuvor oder in der Nacht (sonntags ist der Adler nicht geöffnet) den schweren Safe aus dem Büro in der oberen Etage aus dem Haus transportiert hatten. Die Täter waren über die Terrasse gekommen und hatten die rückwärtig liegende Tür aufgebrochen. Spuren belegten, dass sie den Safe, in dem sich Bargeld befand, auch durch den Garten abtransportiert haben. Es wird angenommen, dass sie den Tresor über den Zaun zum Reitweg gebracht und dort wahrscheinlich in ein Auto verfrachtet haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer 02842 9340 (Polizeiwache Kamp-Lintfort).