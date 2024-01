Kooperation zwischen RFH und „medicoreha“ in Neuss Physiotherapeuten mit Bachelor-Abschluss starten in die Zukunft

Mit dem Wintersemester 2023/2024 haben nun die ersten Absolventen des neuen Studiengangs ihr akademisches Abschlusszeugnis Bachelor of Science in Physiotherapiewissenschaften im Rahmen einer Feier in der Wolkenburg in Köln erhalten. Den jungen, therapeutischen Akademikern stehen nun zahlreiche Karrierewege in der Therapie, in der Forschung und der Lehre sowie im Gesundheitsmanagement offen. Seit Beginn des Studiengangs zum Wintersemester 2020 haben sich 131 Studierende eingeschrieben, dies entspricht einer Quote von 44 Prozent aller Fachschüler für Physiotherapie an der „medicoreha Welsink Akademie“ in Neuss und Mülheim.