Immobilie „Am Dreieck“ in Kaarst Physio-Praxis übernimmt Räumlichkeiten von „Mary’s Bistro“

Doch ein Nachfolger ist bereits gefunden – und dieser hat nichts mit Gastronomie zu tun. Sven Albrecht will seine Physiotherapie-Praxis in den Räumlichkeiten des Bistros erweitern. Albrecht bietet auf rund 130 Quadratmetern im angrenzenden Gebäude bereits seine Dienstleistungen an, nun will er zudem noch die rund 60 Quadratmeter des Bistros dazumieten. „Wir haben überlegt, ob es Sinn macht, die Räumlichkeiten zu übernehmen oder nicht. Dann haben wir uns dafür entschieden. Wer weiß, wann es nochmal die Gelegenheit gibt“, so Albrecht. Eigentlich, so sagt er, sei es nicht wirklich der richtige Zeitpunkt. „Wir sind noch eine recht junge Praxis und haben erst im September und November zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Ich hätte es vom Gefühl her lieber gehabt, wenn die beiden Neuen länger bei uns wären. Aber wir glauben, dass sich das Risiko in Grenzen hält“, sagt er.