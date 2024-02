„WesenTLich“ in Hückeswagen Drei Hebammen eröffnen ihre Praxis an der Bahnhofstraße

In der Schloss-Stadt steht die erste gemeinsame Hebammen-Praxis vor der Eröffnung: Carina Meise-Stefer, Franziska Ajez und Kathrin Backmann laden für kommenden Samstag zum Start in ihre Praxisräume mit Kurs- und einem Behandlungsraum an der Bahnhofstraße ein – in dem Haus sind auch das Spiel- und Lederwarengeschäft Heinhaus, Schmuck und Optik Lammert sowie der Praxis Dr. Grobe untergebracht. „Bisher haben wir unsere Kurse außer der originären Hebammen- und Stillberatungsarbeit – im TV Winterhagen angeboten“, berichtet Kathrin Backmann. „Mit der Praxiseröffnung in der der Stadt haben wir nun die Möglichkeit, ein noch umfangreicheres Angebot anzubieten.“