Stadtentwicklung in Rheinberg : Abriss für neue Dreifach-Sporthalle

Stadtentwicklung in Rheinberg

Rheinberg Die Vorarbeiten gehen so gut voran, dass bereits im Juli mit dem Rohbau der neuen Turnhalle am Sportplatz Xantener Straße begonnen werden kann. Der Sportplatz kann weiterhin genutzt werden.

Die Vorarbeiten für den Neubau der Dreifach-Sporthalle in Rheinberg sind weitgehend abgeschlossen. Die Abbrucharbeiten der alten Umkleidegebäude einschließlich Vereinsheim und Wohnhaus am Sportplatz Xantener Straße gehen gut voran und werden bis zum Ende des Monats fertiggestellt, so dass der Generalunternehmer termingerecht im Juli mit den Erd- und Rohbauarbeiten für die neue Dreifach-Sporthalle beginnen kann.